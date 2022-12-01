Кулеба закликав БДІПЛ ОБСЄ звернути особливу увагу на викрадення українських дітей

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та директор Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ (БДІПЛ) Маттео Мекаччі в ході зустрічі детально обговорили злочини РФ та необхідність притягнення її до відповідальності.

"На нашій зустрічі з Маттео Мекаччі ми докладно обговорили злочини Росії та необхідність притягнення до відповідальності. Я закликав БДІПЛ звернути серйозну та особливу увагу на викрадення Росією українських дітей, один із найцинічніших злочинів геноцидної війни РФ проти України", - написав Кулеба у твіттері.