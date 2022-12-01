Події

19:47 01.12.2022

Кулеба та Бербок обговорили шляхи протидії геноцидній війні, яку веде РФ

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Кулеба та Бербок обговорили шляхи протидії геноцидній війні, яку веде РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок шляхи протидії геноцидній війні, яку веде РФ, зокрема новими постачаннями зброї та посиленням санкцій ЄС.

"Я подякував Анналені Бербок за її особисту роль у відновленні історичної справедливості Німеччиною та визнанні голодомору геноцидом. Ми також обговорили шляхи протидії геноцидній війні, яку сьогодні веде Росія, зокрема новими постачаннями зброї та посиленням санкцій ЄС щодо Росії", - написав Кулеба у твіттері.

 

Теги: #мзс #німеччина #кулеба

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