Німеччина передала Україні три танкові мостоукладачі та анонсувала постачання семи зенітних установок Gepard

Німеччина передала Україні ще шість установок Gepard та 6 тис. боєприпасів, повідомляється на сайті федерального уряду.

Згідно з оновленими даними про надання військової допомоги Україні, за останній тиждень Києву передали три танкові мостоукладачі Biber; вісім надводних безпілотників (було передано два); 12 машин прикордонної охорони (було 53); 4000 спальних мішків (було 10000); запасні частини до Мі-24; 30 машин швидкої допомоги.

Також уряд Німеччини анонсував передачу семи зенітних самохідних установок Gepard та 100 тис. аптечок.

"З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання докладної інформації про способи і дати транспортування до моменту передачі", - йдеться в повідомленні.