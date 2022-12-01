Події

18:47 01.12.2022

Окупанти завдали 16 авіаударів по Україні за добу, обстріляли Херсон із РСЗВ – Генштаб ЗСУ

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Окупанти завдали 16 авіаударів по Україні за добу, обстріляли Херсон із РСЗВ – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти завдали ракетного удару по позиціях українських військ на території Харківської області та здійснили 16 авіаційних ударів, зокрема по с. Білогір'я Пологівського району Запорізької області протягом минулої доби.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, також окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню місто Херсон.

На сіверському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли сіл Костобобрів та Грем'яч Чернігівської області, Гаврилова Слобода, Середина Буда, Пустогород, Бачівськ, Вільна Слобода, Будки, Білопілля та Краснопілля Сумської області.

На слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська у прикордонних районах Бєлгородської області, обстріляв з артилерії райони населених пунктів Гур'їв Козачок, Красне, Зелене, Слобожанське, Огірцеве, Бочкове, Мала Вовча, Бударки, Дворічна та Западне Харківської області.

На куп'янському та лиманському напрямках противник обороняється, обстріляв із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони сіл Табаївка, Крохмальне та Берестове Харківської області, Стельмахівка, М'ясожарівка, Макіївка і Площанка Луганської області, Торське Донецької області.

На бахмутському напрямку противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій, обстріляв із танків та артилерії об'єкти в районах Серебрянки, Верхньокам'янського, Спірного, Роздолівки, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Залізного та Нью-Йорка Донецької області.

На авдіївському напрямку противник продовжує спроби покращити тактичне положення, обстріляв із танків та артилерії об'єкти в районах Авдіївки, Первомайського, Водяного, Веселого, Красногорівки та Мар'їнки Донецької області.

На новопавлівському напрямку ворог веде оборонні дії, обстріляв райони населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Богоявленка, Парасковіївка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар та Павлівка Донецької області.

На запорізькому напрямку ворог також обороняється, здійснив артилерійські обстріли по районах Нікополя, Кам'янського, Новоандріївки, Залізничного, Гуляйполя, Дорожнянки і Білогір'я Запорізької області, а також Іллінки на Дніпропетровщині.

На херсонському напрямку ворог веде оборону раніше зайнятих рубежів. Обстрілів зазнали, зокрема, Качкарівка, Республіканець, Матросівка, Токарівка та Антонівка Херсонської області.

"Зберігається загроза завдання ворогом ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України", - наголосили в Генштабі. 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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