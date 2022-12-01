Росія не зможе влаштувати в Україні блекаут - гендиректор "ДТЕК"

Росії не вдасться реалізувати свої плани щодо повного відключення України від електроенергії, заявив генеральний директор "ДТЕК" Максим Тімченко в четвер, під час Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Ми більше ніж упевнені, особливо після останньої атаки минулого тижня, що росіяни не мають шансів занурити Україну в темряву", - сказав він.

За словами гендиректора, в Україні все ще спостерігається дефіцит генерації електроенергії, проте енергохолдинг накопичив достатньо вугілля для зими.

"Ми готові до наступних атак і те, що сталося минулого тижня, жодна з енергетичних систем у світі не відчувала такого в історії. Нам вдалося відновити електропостачання в країні. У деяких регіонах за години, у деяких за дні, а це означає, що ми знаємо, як долати такі ситуації", – сказав Тімченко.

Водночас, він закликав не допускати недооцінки ворога, оскільки він знає українську енергетичну систему та її слабкі місця.

Як вважає гендиректор, основною проблемою в національній енергосистемі нині є передання електроенергії від генерації через підстанції до споживачів.