Отримані Києвом від європейських партнерів автобуси виходять на маршрути – Кличко

Автобуси, отримані Києвом від європейських партнерів, продовжують виходити на столичні маршрути, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Відзавтра, з 2 грудня, на маршрутах столиці вже працюватимуть 18 автобусів Mercedes із тих, які передали нам як допомогу німецькі міста Мюнхен, Зевен, Ганновер та Регензбург. Ці автобуси курсуватимуть на маршрутах №2, 22, 56. Ще близько 10 німецьких автобусів перебуватимуть в оперативному резерві в готовності вийти на найбільш завантажені напрямки", - написав Кличко в телеграм-каналі в четвер.

Він зазначив, що автобуси пройшли тривалі процедури реєстрації та сертифікації, отримали необхідне обладнання для функціонування електронного квитка та GPS-трекери, а також системи аудіовізуального сповіщення.