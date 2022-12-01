Події

14:02 01.12.2022

Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2023" провели презентацію своїх пісень

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Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2023" провели презентацію своїх пісень

Фіналісти національного відбору на участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023" провели презентацію своїх пісень.

На пресконференції в четвер відбулося жеребкування черговості виступів артистів у фіналі конкурсного відбору.

За його результатами визначено, що виконавець Moisei із піснею I'm Not Alone виступить у фіналі 17 грудня першим, OY Sound System ("Ой, тужу") - 2, DEMCHUK (Alive) - 3, Jerry Heil (When God Shut The Door) - 4, FIINKA ("Довбуш") - 5, KRUTЬ ("Колискова") - 6, Tember Blanche ("Я вдома") - 7, Angelina (Stronger) - 8, 2TONE ("Квітка") - 9 і TVORCHI (Heart Of Steel) виступлять десятими.

Крім того, на пресконференції відбулася презентація невеликих частин пісень, а повні їх версії можна буде послухати на офіційних ресурсах національного відбору, зокрема в ютубі.

Зазначається, що фінал нацвідбору відбудеться 17 грудня у форматі телевізійного концерту в прямому ефірі, й, за словами організаторів, задля безпеки він відбудеться в укритті.

Як повідомлялося, 17 листопада Суспільне мовлення оприлюднило список із десяти фіналістів національного відбору "Євробачення-2023".

Теги: #презентація #євробачення #пісні

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