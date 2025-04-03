Влада Канади, Великої Британії, Нової Зеландії, Мексики та країн ЄС відреагувала на запроваджені Трампом мита

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що відповідні імпортні мита, оголошені президентом США Дональдом Трампом, фундаментально змінять міжнародну торговельну систему, і пообіцяв боротися з ними за допомогою контрзаходів.

"Президент Трамп щойно оголосив про заходи, які фундаментально змінять міжнародну торговельну систему", - цитують Карні канадські ЗМІ.

"Ми маємо намір боротися з цими митами за допомогою контрзаходів. Ми збираємося захистити наших працівників", - заявив він.

За його словами, США дали зрозуміти, що можуть ввести мита на фармацевтичні препарати, деревину та напівпровідники.

Прем'єр Канади додав, що уряду "буде що сказати" після участі в низці зустрічей із ключовими зацікавленими сторонами в середу та в четвер.

Тим часом міністр торгівлі та підприємництва Великої Британії Джонатан Рейнольдс повідомив, що Сполучене королівство й надалі домагатиметься укладення торговельної угоди зі США.

"США - наш найближчий союзник, тому наш підхід полягає в тому, щоб зберігати спокій і прихильність виконанню цієї угоди, яка, як ми сподіваємося, пом'якшить наслідки того, про що було оголошено сьогодні", - заявив він The Telegraph.

Міністр додав, що у Лондона "є ціла низка інструментів, і ми діятимемо без вагань".

"Ніхто не хоче торгової війни, і ми, як і раніше, маємо намір укласти угоду. (...) Уряд зробить усе необхідне для захисту національних інтересів Великої Британії", - сказав Рейнольдс.

Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін заявив у відеоролику, опублікованому в соціальних мережах, що Ірландія співпрацюватиме з Європейським союзом, щоб вийти на "шлях переговорів зі США, щоб обмежити шкоду від цих мит".

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен вважає, що від введених мит ніхто не виграє.

"Європа буде єдина. Європа дасть рішучі та пропорційні відповіді", - повідомив він у соціальних мережах.

Тим часом прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні назвала мита, введені Трампом, "неправильними". На її думку, вони не принесуть користі США.

"Ми зробимо все, що в наших силах, щоб працювати над досягненням угоди зі США, з метою уникнути торговельної війни, яка неминуче послабила б Захід на користь інших глобальних гравців", - заявила Мелоні.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив: "Іспанія захищатиме свої компанії та працівників і продовжить прагнути до відкритого світу".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск написав у соцмережах, що "дружба означає партнерство", а "партнерство означає дійсно взаємні тарифи".

"Необхідні адекватні рішення", - зазначив він.

Міністерка торгівлі та промисловості Норвегії Сесілі Мірсет заявила норвезькій державній телекомпанії NRK, що наразі проводять аналіз наслідків запроваджених мит.

"Очевидно, що це серйозно для світової економіки і критично важливо для Норвегії. (...) Це серйозний день, і зараз нам потрібно отримати загальне уявлення про те, що це насправді означає для Норвегії", - сказала Мірсет.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив у соціальних мережах, що його країна "продовжуватиме виступати за вільну торгівлю і міжнародне співробітництво".

"Вільне підприємництво і конкуренція заклали основи успіху Заходу. (...) Ось чому я глибоко шкодую про той шлях, на який стали США, через прагнення обмежити торгівлю вищими тарифами", - сказав він.

Міністр торгівлі Нової Зеландії Тодд Макклай заявив, що введення США мит вплине на новозеландських експортерів, деякі з яких можуть звернути увагу на інші ринки.

За його словами, Нова Зеландія не має наміру запроваджувати відповідні мита щодо США.

"Це призвело б до зростання цін для новозеландських споживачів, і це призвело б до інфляції", - зазначив він.

Прем'єр-міністр Мексики Клаудія Шейнбаум пообіцяла відповісти на тарифи, запроваджені Трампом, у четвер о 14:00 (23:00 за Києвом).

Президент Дональд Трамп оголосив у середу про рішення запровадити відповідні мита щодо іноземних торговельних партнерів США.