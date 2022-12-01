Події

13:25 01.12.2022

Іспанська поліція повідомила про перехоплення пакета із вибухонебезпечним вмістом на ім'я прем'єра

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Іспанська поліція повідомила про перехоплення пакета із вибухонебезпечним вмістом на ім'я прем'єра

Поштове відправлення з вибухонебезпечним вмістом, адресоване голові уряду Іспанії Педро Санчесу, перехопила іспанська поліція, повідомило у четвер іспанське телебачення РТВЕ, зазначивши, що це сталося 24 листопада.

"Пакет голові уряду відправили звичайною поштою. Його виявили співробітники служби безпеки у канцелярії прем'єра", - повідомляє телеканал.

Це вже четвертий випадок останнім часом, коли небезпечні посилки надходять на адреси урядових, військових, стратегічних та дипломатичних структур в Іспанії.

Раніше у четвер стало відомо, що співробітники іспанських спецслужб виявили вибуховий пристрій у поштовому відправленні, одержувач якого - Центр супутникового зв'язку Іспанії.

Напередодні дві підозрілі посилки надійшли до посольства України в Мадриді, а також на фабрику в Сарагосі, де займаються розробкою та виробництвом військової техніки для піхоти. Перша посилка була адресована українському послу. Співробітник посольства, який відкрив посилку, дістав легку травму руки.

Теги: #іспанія #вибухонебезпечні_предмети

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