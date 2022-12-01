Події

09:41 01.12.2022

Франція розпочала роботу зі створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ в Україні

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Франція розпочала роботу зі створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ в Україні

Франція спільно з європейськими та українськими партнерами розпочала роботу зі створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії в Україні, повідомляє Міністерство закордонних справ Франції.

"Боротьба з безкарністю злочинів, скоєних в Україні під час російської агресії, є пріоритетом для Франції. Ми мобілізувалися на підтримку і української системи правосуддя, і Міжнародного кримінального суду, які компетентні проводити неупереджені й незалежні розслідування, щоб винних у цих злочинах було притягнуто до відповідальності", - зазначається в повідомленні.

"Стосовно пропозиції про створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії в Україні - ми розпочали роботу з нашими європейськими й українськими партнерами. Йтиметься, як наголошує голова Європейської Комісії пані фон дер Ляєн, про досягнення максимально широкого консенсусу в міжнародній спільноті", - додали в міністерстві.

Теги: #рф #франція #спецтрибунал

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