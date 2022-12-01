За добу ЗСУ ліквідували 560 людей особового складу армії агресора - Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила близько 89 440 людей особового складу, за минулу добу - близько 560 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.12 орієнтовно становлять особового складу ‒ близько 89 440 (+560) осіб ліквідовано, танків ‒ 2915 (+1) од., бойових броньованих машин ‒ 5877 (+5) од., артилерійських систем - 1904 (+2) од., РСЗВ - 395 (+0) од., засобів ППО ‒ 210 (+0) од., літаків - 280 (+0) од., вертольотів - 261 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1562 (+0), крилатих ракет ‒ 531 (+0), кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од., автомобільної техніки й автоцистерн - 4441 (+12) од., спеціальної техніки ‒ 163 (+0)", - ідеться в повідомленні.