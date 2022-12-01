Події

07:50 01.12.2022

ЗС України за добу відбили ворожі атаки у районах 12 населених пунктів

2 хв читати
ЗС України за добу відбили ворожі атаки у районах 12 населених пунктів

Збройні сили України за добу відбили ворожі атаки поблизу 12 населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Первомайське і Мар’їнка на Донеччині", йдеться в повідомленні Генштабу на фейсбук-сторінці.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка окремих підрозділів ворога.

На сіверському напрямку загарбники здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Середина Буда, Бачівськ, Білопілля, Будки та Краснопілля Сумської області.

На слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з російської артилерії зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Стрілеча, Красне, Стариця, Огірцеве, Бударки, Чугунівка, Дворічна та Западне Харківської області.

На куп’янському та лиманському напрямках противник веде оборону. Зафіксоване вогневий вплив ворога по районах населених пунктів Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне Берестове, Дружелюбівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка на Луганщині.

На бахмутському напрямку противник надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Кліщіївка, Північне, Залізне та Нью-Йорк.

На авдіївському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення. Вогневого ураження з танків та артилерії різних типів зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельске, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На новопавлівському напрямку ворог обороняється. Зафісовано обстріли з усього спектру артилерії по районах Вугледара, Богоявленки, Пречистівки, та Великої Новосілки на Донеччині.

На запорізькому напрямку ворог веде оборонні дії. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Загірне, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині.

На херсонському напрямку ворог обороняє раніше зайняті рубежі. Артилерійських та танкових обстрілів зазнали райони населених пунктів, що розташовані на правому березі річки Дніпро в Херсонській області. Ворог не припиняє обстрілювати передмістя та саме місто Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:47 30.11.2022
За добу ЗСУ ліквідували 500 осіб особового складу російської армії – Генштаб

За добу ЗСУ ліквідували 500 осіб особового складу російської армії – Генштаб

07:14 30.11.2022
Зберігається загроза завдання ракетних ударів по об'єктах інфраструктури України

Зберігається загроза завдання ракетних ударів по об'єктах інфраструктури України

18:52 29.11.2022
Ворог за добу завдав 26 авіаційних ударів і здійснив 10 обстрілів із РСЗВ по українських позиціях – Генштаб ЗСУ

Ворог за добу завдав 26 авіаційних ударів і здійснив 10 обстрілів із РСЗВ по українських позиціях – Генштаб ЗСУ

18:48 29.11.2022
Українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і техніки окупантів - Генштаб ЗСУ

Українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і техніки окупантів - Генштаб ЗСУ

09:04 29.11.2022
Окупанти втратили за добу в Україні близько 480 військових і два літаки

Окупанти втратили за добу в Україні близько 480 військових і два літаки

08:40 29.11.2022
За добу ворог завдав 9 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів із РСЗВ

За добу ворог завдав 9 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів із РСЗВ

08:32 29.11.2022
ЗС України відбили атаки в районах 10 населених пунктів на Донбасі

ЗС України відбили атаки в районах 10 населених пунктів на Донбасі

08:28 29.11.2022
У понеділок ЗС України збили ворожі літаки Су-25 та Су-24

У понеділок ЗС України збили ворожі літаки Су-25 та Су-24

19:00 28.11.2022
Поблизу Старобогданівки пошкоджено залізничний міст, який окупанти використовували для доставляння озброєння

Поблизу Старобогданівки пошкоджено залізничний міст, який окупанти використовували для доставляння озброєння

18:52 28.11.2022
Окупанти заборонили вхід на ЗАЕС працівникам станції, які не підписали контракти з "Росатомом", – Генштаб ЗСУ

Окупанти заборонили вхід на ЗАЕС працівникам станції, які не підписали контракти з "Росатомом", – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Пентагон та "Raytheon Technologies" уклали контракт на виготовлення шести ППО NASAMS для України

Пентагон та "Raytheon Technologies" уклали контракт на виготовлення шести ППО NASAMS для України

Необхідно забезпечити передбачуваність відключень електрики

На Ставці проаналізували наміри окупантів та готували протидію

Путін залежить від настрою російського суспільства

ОСТАННЄ

У Херсоні в результаті обстрілів російських загарбників зникла напруга в електромережах

США планують розширити програму підготовки військовослужбовців України

У Бахмуті за добу російських обстрілів поранено трьох цивільних осіб

Росіяни за ніч із "градів" та важкої артилерії обстрілювали території двох громад Дніпропетровської області, є пошкодження

Олена Зеленська зустрілася з королем Чарльзом ІІІ

Росіяни не засвоїли уроки попередніх кампаній і виснажують власні сили біля Бахмута

Росіяни обстріляли Бериславський район, пошкоджено будинки

В Олешках спостерігається зменшення кількості окупантів та їхньої техніки, а в одній із шкіл Запорізької області вони облаштували госпіталь

Росіяни в середу обстріляли чотири ОТГ у Сумській області, загинув підліток

1 грудня: Цей день в Україні та в світі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА