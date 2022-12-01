Росіяни не засвоїли уроки попередніх кампаній і виснажують власні сили біля Бахмута

Російські окупанти не засвоїли уроки із попередніх кампаній і виснажують власні сили біля Бахмута (Донецька обл.), повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"З кінця травня російські війська постійно витрачають бойові сили на невеликі населені пункти навколо Бахмута; у наступні шість місяців вони досягли приросту лише близько кількох кілометрів за раз", - йдеться у звіті.

У ISW зазначають, що зусилля росіян щодо наступу на Бахмут призвели до виснаження російської живої сили і техніки, що триває, в результаті чого війська були затиснуті в відносно незначних населених пунктах на тижні і місяці. "Ця схема операцій дуже нагадує попередні спроби росіян взяти Сєвєродонецьк та Лисичанськ на початку війни", - сказано в повідомленні.

За оцінкою вчених, протягом червня та липня Збройні сили України дозволили російським військам зосередити зусилля на Сєвєродонецьку та Лисичанську поблизу кордону з Луганською областю, що мають обмежене оперативне та стратегічне значення, щоб отримати вигоду з тривалої деградації російської живої сили.

Зазначається, що тактичний успіх окупантів у цих двох містах призвів до незначного оперативного ефекту.

"Зусилля Росії в цій сфері здебільшого зайшли в глухий кут, як і на початку липня. Навіть якщо російські війська продовжать просуватися до Бахмута і в його межах, і навіть якщо вони форсують контрольований відхід українців з міста (як це було в Лисичанську), сам Бахмут пропонує їм мало оперативних переваг", - зазначили у ISW.

Зокрема, витрати, пов'язані із шістьма місяцями жорстоких, завзятих і виснажливих боїв навколо Бахмута, набагато переважують будь-яку оперативну перевагу, яку росіяни можуть отримати від взяття Бахмута.

"З іншого боку, російські наступи навколо Бахмута поглинають значну частину доступної бойової сили Росії, потенційно сприяють продовженню українських контрнаступів в інших місцях", - підсумували вчені.

Джерело: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-30