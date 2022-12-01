Росіяни в середу обстріляли чотири ОТГ у Сумській області, загинув підліток

Російські війська обстріляли чотири ОТГ у Сумській області, загинув підліток, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні російські війська випустили по прикордонню Сумської області 110 снарядів і мін. Загинула 15-річна молода людина. Дитина під час обстрілу не встигла кілька метрів добігти додому в укриття", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Живицького, через обстріл постраждали Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська та Есманьська ОТГ.

Зокрема, по Краснопільській громаді ворог випустив 10 снарядів із самохідної артустановки. Тут ніхто не постраждав.

Білопільську ж громаду росіяни обстріляли із ствольної артилерії (35 "прильотів") міську лікарню. Також пошкоджено 4 відділення лікарні. Є руйнування перекриттів, дахи. Крім того, посічені уламками 5 автомобілів, припарковані біля лікарні. Також пошкоджено 9 довколишніх будівель, електро- та газові мережі.

Ще по одному з прикордонних сіл громади вели мінометні обстріли з території Росії. Було 15 "прильотів". Без руйнувань.

Серединно-Будську громаду росіяни обстріляли з мінометів, ствольної артилерії, самохідної артилерійської установки. Було лише 18 "прильотів". Без наслідків.

Есманську громаду за день обстріляли чотири рази. Об 11.30 був мінометний обстріл (20 "прильотів" 120 мм калібру). Внаслідок чого пошкоджено 9 приватних житлових будинків та дитячий садок. Після 12:30 росіяни знову вдарили по прикордонню з артилерії (6 "прильотів"). А ближче до 17.00 ще 6 мін розірвалося на українській території. У таких випадках – без ушкоджень.