Президент Володимир Зеленський отримав нагороду "International Pioneer Award" за непохитну відданість принципам свободи та демократії, яка удостоюється світових лідерів і за всю історію існування вручалася всього двом людям, повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

"З гордістю отримала сьогодні ще одну і дуже особливу нагороду для президента України Володимира Зеленського. International Pioneer Award - це найвища почесна відзнака American Legislative Exchange Council - найбільшої в США позапартійної організації законотворців усіх рівнів. Члени ALEC складають чверть Конгресу США, двадцять відсотків законодавців на рівні штатів, а також обіймають близько 300 виборних посад по всій Америці", - написала Маркарова у фейсбуці у ніч на четвер.

Вона розповіла, що "International Pioneer Award" вручається світовим лідерам, які продемонстрували непохитну відданість принципам свободи та демократії у своїх країнах та за кордоном та стали символом натхнення для майбутніх поколінь.

За її словами, Зеленському цю нагороду присуджено за лідерські якості, які "назавжди змінили стратегічну карту Західного світу", залучаючи на бік України "навіть ті країни, які історично посідають нейтральну позицію".

Маркарова повідомила, що нагорода не вручається щороку, а за всю історію її існування нею удостоювали лише двох осіб.

"Сьогодні ця нагорода є українською. Адже "боротьба України – битва за душу глобальної демократії та непорушність національного суверенітету, яка об'єднала весь світ", пояснила посол.

Маркарова також зазначила, що напередодні члени ALEC відвідали посольство України в США, де розповіли про останні атаки росіян на об'єкти української енергетичної інфраструктури.

Посол України в США також обговорила перспективи посилення військової підтримки української держави, консолідацію антипутінської коаліції та відновлення України.

"Особливо зупинилася на питанні створення Спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності російських військових за військові злочини, а керівництва РФ – за геноцид проти українського народу", - наголосила вона.

За словами Маркарової, готовність американських законотворців на різних рівнях допомагати Україні у прийнятті необхідних правових норм свідчить про значний інтерес американського суспільства до українського питання.