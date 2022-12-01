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02:31 01.12.2022

Пентагон та "Raytheon Technologies" уклали контракт на виготовлення шести ППО NASAMS для України

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Пентагон та "Raytheon Technologies" уклали контракт на виготовлення шести ППО NASAMS для України

Міністерство оборони США (U.S. Department of Defence) та американська корпорація "Raytheon Technologies" уклали контракт на виготовлення ще шести комплексів протиповітряної оборони NASAMS для Збройних сил України, повідомила прес-служба оборонного відомства США.

"У рамках п'ятого пакету ініціатив з надання допомоги Україні в галузі безпеки Армія США уклала контракт на суму 1,2 млрд доларів з компанією Raytheon Missiles and Defense на постачання Україні шести батарей NASAMS, навчання та матеріально-технічну підтримку Збройних сил та сил безпеки України" , - йдеться у заяві Пентагону", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, 7 листопада в Україну прибули дві системи протиповітряної оборони NASAMS. США зобов'язалися направити в Україну вісім національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS). Дві з цих систем будуть відправлені в найближчі кілька тижнів, решта піде за ними.

NASAMS – пересувний зенітний ракетний комплекс малого та середнього радіусу дії, призначений для боротьби з повітряними цілями на малих та середніх висотах. Здатний знищувати дрони, балістичні та крилаті ракети, вертольоти, літаки та інші повітряні цілі. Комплекс розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence&Aerospace та американською Raytheon Technologies.

Теги: #сша #україна #nasams #виготовлення

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