Блінкен підтвердив готовність США надавати Україні засоби ППО

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу підтвердив главі МЗС України Дмитру Кулебі готовність США надавати Києву системи ППО, йдеться у заяві Держдепу.

"Держсекретар підтвердив міністру закордонних справ Кулебі тверду відданість США підтримувати оборонний та стримуючий потенціал України, особливо у наданні варіантів для ППО", - йдеться у заяві, опублікованій у середу.

Блінкен і Кулеба провели переговори "на полях" зустрічі глав МЗС НАТО у Бухаресті.

Вони також обговорили підсумки зустрічей щодо потреб України в сфері енергетичної інфраструктури та гарантування довгострокової енергетичної безпеки України, зазначає Держдеп.