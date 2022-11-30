Події

20:41 30.11.2022

Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу

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Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу

Парламент Німеччини на засіданні 30 листопада проголосував за резолюцію "Голодомор в Україні: пам'ятати – шанувати – попередити". Резолюцію схвалила більшість депутатів, незважаючи на те, що AfD і Die Linke утрималися, повідомляє пресслужба Бундестагу.

Позапартійну резолюцію внесли депутати від Соціал-демократичної партії, Зелених, Вільної демократичної партії та опозиційного Християнсько-демократичного союзу.

Згідно з текстом резолюції, масові смерті від голоду в Україні не були результатом неврожаю, а були відповідальністю політичного керівництва СРСР за Йосипа Сталіна. Голодомор є злочином проти людства, і з сьогоднішніх позицій очевидна історико-політична класифікація як геноциду, зазначили депутати.

Окремо наголошується, що штучно створений голод забрав життя мільйонів людей у інших районах СРСР, зокрема у Казахстані і уздовж російських річок Волги і Дону.

"Події 1930-х років показують прагнення радянського керівництва контролювати та придушувати селян, периферію радянської влади, український побут, мову та культуру. Голод і репресії торкнулися всієї України, а не лише її зернових регіонів", - наголошується у повідомленні Бундестагу.

Депутати закликають федеральний уряд продовжувати політично підтримувати пам'ять про жертв Голодомору та його міжнародний розголос, а також "продовжувати рішуче протидіяти будь-яким спробам запускати однобокі російські історичні наративи". Як "жертва агресивної війни Росії, яка порушує міжнародне право та імперіалістичну політику Володимира Путіна", Україна має продовжувати отримувати політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку.

Згідно з резолюцією, Голодомор належить до наймасовіших злочинів проти людяності на європейському континенті.

 

 

Теги: #голодомор #геноцид #німеччина #визнання

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