На Харківщині затримано місцеву мешканку, яка зірвала Державний Прапор із Вільшанського старостату

Поліція затримала 34-річну мешканку с. Вільшани Харківської області, яка вчинила публічну наругу над українським Державним Прапором.

"Жінка зухвало зірвала символ держави, встановлений у флагшток на стіні будівлі Вільшанського старостату біля центрального входу, розірвала його та викинула на землю", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Затриманій повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.