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18:43 30.11.2022

Завдано ударів по 17 місцях зосередження окупантів та їхньої техніки за добу - Генштаб ЗСУ

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Завдано ударів по 17 місцях зосередження окупантів та їхньої техніки за добу - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України за поточну добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також два удари по позиціях зенітних ракетних комплексів російських окупантів, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також за минулу добу українські ракетники та артилеристи вразили два райони зосередження особового складу та озброєння й військової техніки противника та важливий об'єкт окупантів.

"Підтверджено ураження підрозділів противника у Запорізькій області протягом 28-29 листопада цього року. Так, в районі населених пунктів Інженерне, Пологи і Токмак втрати противника склали близько 100 осіб пораненими, знищено п'ять одиниць військової техніки", - повідомляється у зведенні.

Теги: #зсу #удари #окупанти

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