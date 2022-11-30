Столичний адвокат привласнив понад 360 тис. грн виплат переселенцям - прокуратура

Столичного адвоката підозрюють у привласненні понад 360 тис. грн виплат, що призначаються вимушеним переселенцям, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру адвокату, викритому в незаконному заволодінні пенсійними та страховими виплатами, підробці офіційних документів, а також завідомо неправдивому повідомленні суду про повноваження представляти іншу особу (ч. 3 ст. 190, ч. 2, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 400-1 КК України)", - повідомляється в телеграм-каналі міськпрокуратури в середу.

За інформацією прокуратури, досудове розслідування встановило, що адвокат протягом 2021 року, використовуючи завідомо підроблені довіреності від громадян, вживав заходів для їх постановки на облік як внутрішньо переміщених осіб.

"Після цього підозрюваний відкривав на ім’я цих громадян рахунки в банківських установах. В подальшому на ці рахунки органи Фонду соціального страхування України та Пенсійного фонду України нараховували страхові та пенсійні виплати, якими безпосередньо заволодівав сам адвокат", - інформують у прокуратурі.

Водночас, як наголошується в повідомленні, такі доручення адвокатові вищезгадані громадяни не надавали, оскільки лінію розмежування у цей час не перетинали й перебували на тимчасово окупованих територіях, а деякі з таких осіб узагалі є померлими.

"Отже, адвокат заволодів грошовими коштами органів Фонду соціального страхування України та Пенсійного фонду України на загальну суму понад 367 тис. грн. Крім того, адвокат при зверненні з позовними заявами до судів також використовував підроблені договори про надання правової допомоги, стороною яких були ті самі нібито внутрішньо переміщені особи", - інформують у прокуратурі.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру, вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.