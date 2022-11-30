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16:48 30.11.2022

СБУ провела обшуки у Мураєва та його поплічників

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СБУ провела обшуки у Мураєва та його поплічників

Співробітники Служби безпеки України провели обшуки у керівника забороненої проросійської партії "Наші" Євгена Мураєва та його поплічників: вилучено готівку, зброю та комп'ютерну техніку.

"Співробітники СБУ провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії "Наші" Євгена Мураєва. У результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, зокрема у російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали", - повідомляється у телеграм-каналі української спецслужби у середу.

За інформацією СБУ, слідчі дії відбувалися у місцях проживання та в офісах Мураєва та його рідних, а також у його найближчих соратників у рамках розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України.

У СБУ нагадують, що Мураєв переховується від правосуддя за кордоном.

"Попри це співробітники СБУ ініціювали проведення незалежних експертиз висловлювань політика. Їхні висновки свідчать про наявність у його діях ознак злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). А саме - в контексті нанесення шкоди інформаційній безпеці України", - зазначено в повідомленні.

Також, як зазначається у повідомленні, за матеріалами слідчих СБУ, в ефірах телеканалу "НАШ", що підконтрольний Мураєву, неодноразово поширювалися наративи російської інформаційної пропаганди. Через це, а також через розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі на телеканал були накладені штрафні санкції.

"Усі вилучені матеріали передані на експертизи. За їхніми результатами здійснюватимуться подальші процесуальні дії", - інформують у СБУ.

Заходи проводили слідчі Управління СБУ у Києві та Київській області за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Теги: #сбу #обшук #мураєв

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