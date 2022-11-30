У Бабенковому Харківської області місцевий житель "здавав" окупантам учасників АТО і проукраїнськи налаштованих односельців

Слідчі поліції затримали 58-річного жителя с. Бабенкове Ізюмського району Харківської області, який повідомляв окупантам адреси проукраїнськи налаштованих односельців і військовослужбовця, котрий брав участь в Антитерористичній операції на сході України.

"Підозру вручено за ч.1, ст.111-2 (Кримінального кодексу України - ІФ-У) - пособництво державі-агресору. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від десяти до дванадцяти років", - написав на своїй сторінці у фейсбуці заступник начальника Головного управління Національної поліції в області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

За його словами, відразу після окупації населеного пункту підозрюваний розповів росіянам про місце проживання військовослужбовця ЗСУ й особисто їздив до його сім'ї та пропонував "добровільно здатися в полон". Крім того, після конфлікту під час отримання гуманітарної допомоги підозрюваний повідомив росіянам місця проживання проукраїнськи налаштованих односельців, яких після обшуків росіяни вивезли в катівні, де їх били й застосовували тортури.