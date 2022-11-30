Події

16:06 30.11.2022

На Херсонщині ексгумовано тіла семи мирних жителів, яких розстріляли військові РФ

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У селі Правдине Херсонської області правоохоронці ексгумували тіла семи мирних жителів, яких розстріляли військові РФ у квітні 2022 року, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори органів прокуратури Херсонської області спільно зі слідчими поліції та експертами в рамках кримінального провадження провели ексгумацію та огляд тіл цивільних, загиблих унаслідок збройної агресії РФ. За даними слідства, у квітні 2022 року під час окупації ЗС РФ села Правдине на Херсонщині російські військові розстріляли в будинку сімох цивільних. Після цього окупанти підірвали будинок із розстріляними людьми", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в середу.

У прокуратурі повідомляють, що, за попередньою інформацією, в будинку перебували працівники фірми, що охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина.

"Загиблих захоронили поблизу місця події, а дівчину – батьки на місцевому кладовищі. Під час поверхневого огляду тіл встановлено ознаки насильницької смерті. Деякі з них - з ушкодженнями черепів, імовірно, внаслідок кульових поранень. На зап’ястях у ще двох виявлено мотузку", - зазначено в повідомленні.

За інформацією Офісу генпрокурора, тіла всіх загиблих направлено для проведення комплексу експертиз, зокрема ДНК-експертизи, встановлюються обставини, свідки й очевидці скоєння злочину.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

 

Теги: #херсонська_область #ексгумація

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