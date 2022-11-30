Киянин, який повідомив про нібито мінування будівлі Офісу президента, був незадоволений відключенням електрики - прокуратура

Прокуратура повідомила про підозру киянину - прихильнику "руского міра" за завідомо неправдиве повідомлення про нібито мінування будівлі Офісу президента України, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру 51-річному киянину за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі в середу.

За інформацією прокуратури, увечері 28 листопада 2022 року невідомий повідомив на спецлінію Національної поліції 102 про нібито мінування будівлі Офісу президента України на вул. Банковій у Києві.

"У результаті вжитих слідчих (розшукових) дій правоохоронці встановили особу "мінера" та затримали його. Причину свого вчинку чоловік пояснив невдоволенням через відключення електроенергії", - наголошується в повідомленні.

У повідомленні зазначено, що за місцем проживання 51-річного підозрюваного, який виявився прихильником "руского міра", вилучено мобільний телефон із сім-карткою, за допомогою яких він відправив неправдиве повідомлення про мінування, а також комуністичну символіку та георгіївські стрічки.

Вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу. Перевіряється причетність підозрюваного до інших правопорушень.