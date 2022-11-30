РФ обстріляла лікарню та житлові будинки в Херсоні, інформацію про постраждалих встановлюють – пресофіцер комендатури оборони Херсону

Російські військові обстріляли лікарню та житлові будинки у Херсоні, інформацію про постраждалих встановлюють, повідомив пресофіцер комендатури оборони Херсону, капітан-лейтенант Дмитро Плетенчук.

"Так, сьогодні вкотре вони влучили, постраждала лікарня, це обласна стоматологічна поліклініка. Крім того, є прильоти по житлових будинках. Наразі інформацію про постраждалих встановлюють", - сказав Плетенчук в ефірі національного телемарафону у середу.