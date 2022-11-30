У Бахмуті внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей, іще 11 поранені - Донецька ОВА

У Бахмуті внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей, іще 11 – дістали поранень, знищено дитсадок та приватні будинки, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

"Найбільше напередодні постраждав Бахмут - там дві людини загинули, ще 11 отримали поранення. За попередню добу росіяни знищили в місті дитсадок та щонайменше три приватні будинки. Також на цьому напрямку зафіксовано обстріли на околицях Світлодарської та Соледарської громад", - написав він у телеграм-каналі.

На волноваському напрямку під артобстрілами - Вугледар та Богоявленка, пошкоджено адмінбудівлю.

Курахівська громада зазнала п'яти обстрілів - пошкоджено декілька приватних будинків у Кураховому та Курахівці. Також вночі тривали обстріли Мар'їнки, по Авдіївці вранці ворог здійснив три обстріли – є влучення у житлові квартали, точні наслідки встановлюють.

"Не припиняються масові обстріли Торського і Зарічного - там без жертв", - додав він.

Джерело: https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/5707