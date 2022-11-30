Події

09:51 30.11.2022

СБУ вживає контррозвідувальних заходів у Мукачівській єпархії УПЦ (МП)

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СБУ вживає контррозвідувальних заходів у Мукачівській єпархії УПЦ (МП)

Служба безпеки України спільно з Управлінням патрульної поліції та Ужгородським зональним відділом Військової служби правопорядку вживає контррозвідувальних заходів на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті.

Як повідомляє пресцентр СБУ, з огляду на збройну агресію Росії зростають ризики скоєння злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

За безпосередньою участю представників церкви правоохоронці здійснюють огляд території і приміщень монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів; проводять перевірку осіб на території монастиря щодо їх причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

"Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку "русского мира", недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо, убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - наголосили у СБУ.

Теги: #сбу #упц_мп

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