США контролюють використання Києвом наданої йому американської допомоги, немає жодних "порожніх чеків" - Білий дім

Адміністрація США постійно контролює, як Київ використовує американську військову та іншу допомогу, заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"У цьому питанні немає жодних "порожніх чеків" (непідконтрольної допомоги – ІФ-У)", - сказав він телеканалу NBC у відповідь на прохання прокоментувати заяву лідера Республіканської партії у Палаті представників Кевіна Маккарті, який попередив напередодні, що республіканці не виписуватимуть Україні "порожніх чеків".

Кірбі заявив, що адміністрація звернулася до Конгресу з проханням розглянути питання щодо нарощування допомоги Києву. Адміністрація та особисто президент Джо Байден вдячні законодавцям, які розглядають це прохання на двопартійній основі.

Представник Ради національної безпеки Білого дому також вкотре заявив, що Вашингтон не підштовхує Україну до переговорів із Росією, рішення з цього питання Київ має приймати самостійно.

Водночас, за його словами, американська військова допомога призначена для того, щоб Україна під час бойових дій могла досягти успіху, і це дасть змогу Києву, коли він сяде за стіл переговорів, "вести їх із позиції сили".