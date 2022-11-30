Події

08:17 30.11.2022

Минулої доби через обстріл на Донеччині загинуло 5 людей, 15 – поранено

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Минулої доби через обстріл на Донеччині загинуло 5 людей, 15 – поранено

Минулої доби в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 5 людей, ще 15 - отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 29 листопада росіяни вбили 5 цивільних у Донецькій області: 2 у Бахмуті, 2 у Дробишевому та 1 у Лимані. Ще 15 осіб в області отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - написав Кириленко у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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