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07:14 30.11.2022

Зберігається загроза завдання ракетних ударів по об'єктах інфраструктури України

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Зберігається загроза завдання ракетних ударів по об'єктах інфраструктури України

Зберігається загроза завдання ворожих ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій Україні, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Російські окупанти завдали 2 ракетних удари по цивільних об’єктах населеного пункту Ківшарівка на Харківщині та міста Слов’янськ Донецької області, здійснили 47 авіаційних ударів і 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ", - повідомляється у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці в середу зранку.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На сіверському напрямку противник з мінометів та артилерійських систем обстріляв райони населених пунктів Манухівка, Ворожба, Проходи, Михайлівське та Майське Сумської області.

На слобожанському напрямку ураження з усього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Висока Яруга, Стрілеча, Красне, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Гатище, Амбарне, Петро-Іванівка та Дворічне Харківської області.

На куп’янському та лиманському напрямках противник обороняється. Здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Першотравневе, Орлянське, Кислівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка на Луганщині. Завдав авіаційних ударів поблизу Макіївки.

На бахмутському та авдіївському напрямках  ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Вогневого ураження з танків та артилерії зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Невельске, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Завдано авіаударів в районі Авдіївки.

На новопавлівському та запорізькому напрямках окупанти ведуть оборонні дії. Ворожі танкові та артилерійські обстріли зафіксовано у районах населених пунктів Велика Новосілка, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Нескучне і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Загірне, Оріхів, Новоандріївка і Малі Щербаки на Запоріжжі. Також ворог завдав авіаударів в районах Вугледара, Ольгівського та Степового.

На херсонському напрямку вогневого ураження з реактивної артилерії зазнав район населеного пункту Кізомис. Противник не припиняє артилерійських обстріли підрозділів наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема і міста Херсон.

"Протягом минулого тижня до лікувальних закладів тимчасово окупованого міста Донецька доставлено понад 720 поранених військовослужбовців підрозділів російських окупаційних військ", - наголошується у зведенні.

Крім цього, у тимчасово окупованому місті Горлівка одну з цивільних лікарень було перепрофільовано на військовий госпіталь, доступ цивільних осіб був повністю обмежений. До пацієнтів допускається виключно медичний персонал.

Протягом поточної доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 2 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

За минулу добу наші воїни збили 3 БпЛА типу “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили артилерійську систему та один інший важливий об’єкт окупантів.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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