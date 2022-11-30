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00:21 30.11.2022

У вівторок ворог направив 150 мін та снарядів на прикордонні громади – голова Сумської ОВА

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У вівторок ворог направив 150 мін та снарядів на прикордонні громади – голова Сумської ОВА

У вівторок російські окупанти направили 150 мін і снарядів на Краснопільську, Новослобідську, Ворожбянську та Дружбівську громади в Сумській області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Краснопільську громаду росіяни обстрілювали 6 разів протягом дня. Гатили по прикордонних селах з артилерії (загалом 66 "прильотів" із 152 мм та 120 мм калібрів). А також з мінометів – 12 "прильотів". Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено легковий автомобіль", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Новослобідську громаду росіяни обстріляли зі ствольної артилерії. Всього було зафіксовано 29 "прильотів", в результаті пошкоджено 3 зерносклади, 2 трактори, 3 автомобілі, адмінбудівлю підприємства та лінії електропередач.

З території РФ окупанти обстріляли з артилерії (калібру 152 мм) Ворожбянську громаду, було зафіксовано 30 "прильотів". Внаслідок обстрілу пошкоджено 10 приватних житлових будинків, електричні та газові мережі.

"Дружбівську громаду росіяни обстріляли із ствольної артилерії (13 "прильотів"). Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та електромережі. У м. Дружба, с. Чуйківка та с. Дорошівка Дружбівської громади відсутнє електропостачання", - зазначив голова ОВА.

 

 

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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