Іще цьогоріч Росія втратить убитими 100 тисяч солдатів - Зеленський

Вже цього року Росія втратить убитими 100 тисяч солдатів та невідому кількість найманців, а Україна стоятиме, заявив у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський.

«Ситуація на фронті складна. Незважаючи на дуже великі російські втрати, окупанти все ще намагаються наступати на Донеччині, закріпляться на Луганщині, рухаються Харківщиною, щось там вони планують на півдні. Але тримаємо оборону і, головне, не даємо ворогові здійснити їхні наміри», - сказав він.

«Вони говорили, що захоплять Донбас – навесні, влітку, восени. Цього тижня починається вже зима. Вони поклали там свою регулярну армію, вони втрачають там щодня сотні мобілізованих та найманців, вони використовують там заградзагони», – зазначив президент.

За його словами, «іще цьогоріч Росія втратить убитими сто тисяч своїх солдатів і лише Богові відомо скільки найманців. А Україна стоятиме. Світ же робитиме все, щоб кожен, хто винен у цій злочинній війні, опинився на лаві підсудних».