Німеччина надасть Україні фінансову допомогу розміром €56 млн і 350 генераторів для ремонту енергетичної інфраструктури

Німеччина надасть Україні фінансову допомогу розміром €56 млн і 350 генераторів для відновлення енергетичної інфраструктури, повідомляє пресслужба уряду ФРН після розмови президента України Володимира Зеленського і федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца.

"Президент Зеленський поінформував про наслідки російських авіаударів по цивільній інфраструктурі, водо- і електропостачанню. Канцлер засудив тривалий обстріл і запевнив Україну в подальшій короткостроковій підтримці. Наразі федеральний уряд надав короткострокову фінансову допомогу для ремонту енергетичної інфраструктури розміром близько €56 млн, і Німеччина надає понад 350 генераторів", - зазначено в повідомленні, опублікованому на сайті у вівторок увечері.

Окрім цього, Шольц "підтвердив постійну підтримку України Німеччиною, зокрема у сфері протиповітряної оборони та довгострокової реконструкції".

Зеленський і канцлер Німеччини домовилися продовжувати конструктивний обмін думками й залишатися в тісному контакті.

