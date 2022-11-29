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17:59 29.11.2022

Ключовими темами заходів НАТО, ОБСЄ та G7 будуть постачання Україні систем ППО та відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури - Кулеба

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Ключовими темами заходів НАТО, ОБСЄ та G7 будуть постачання Україні систем ППО та відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури - Кулеба

Ключовими темами заходів НАТО, ОБСЄ та G7 у Румунії та Польщі будуть питання постачання Україні систем протиповітряної оборони та відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"На засіданнях у Бухаресті та Лодзі у мене будуть два ключові меседжі: "Патріоти" і трансформатори. Час розмов пройшов. Поки хтось розмірковує, який генератор поставити і яким шляхом, українці мерзнуть без електрики, опалення і води через ракетні удари РФ", - сказав Кулеба, спілкуючись із журналістами в Бухаресті, повідомляє пресслужба МЗС України у вівторок.

За його словами, у рамках зустрічей із міністрами закордонних справ НАТО та ОБСЄ він обговорюватиме конкретні дати та обсяги постачання Україні обладнання та комплектуючих для забезпечення енергетичних потреб на тлі російських ракетних атак.

Міністр також зазначив, що нині критично важливо не лише відновити енергетичні потужності, а й забезпечити надійний захист цього обладнання від подальших атак РФ.

"Це можливо досягнути шляхом зміцнення протиповітряної і протиракетної оборони нашої країни", - наголосив Кулеба.

Міністр також закликав міжнародних партнерів збільшувати потужності для виготовлення зброї, щоб Україна мала достатньо засобів для ефективної контрбатарейної боротьби.

"Ми ведемо переговори про виробництво зброї та боєприпасів для України на території НАТО, а також про спільне виробництво і ремонт зброї на базі українських оборонних підприємств. Цим рішенням немає альтернативи", - зазначив Кулеба.

Він також додав, що українська протиповітряна система має бути інтегрована із системою ППО НАТО, що відповідатиме спільним інтересам України та Альянсу.

Теги: #нато #обсє #g7 #кулеба

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