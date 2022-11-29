Столтенберг очікує, що в Бухаресті Кулеба порушить питання щодо подальшого нарощування допомоги

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що під час засідання міністрів закордонних справ країн-членів альянсу їх український колега Дмитро Кулеба порушить питання щодо подальшого нарощування допомоги Україні.

Про це він сказав у вівторок у Бухаресті перед початком дводенного засідання глав зовнішньополітичних відомств країн-членів Організації Північноатлантичного договору.

"Одна з важливих причин, чому сьогоднішня зустріч така важлива і своєчасна, так це те, що вона надасть платформу, щоб мобілізувати подальшу підтримку, зробити (для України) навіть іще більше, а також для міністра Кулеби – зустрітися з усіма його колегами в НАТО та обговорити ці термінові потреби. Я впевнений, що Кулеба порушить питання щодо подальшого нарощування допомоги", - пояснив Столтенберг.

За словами генсека, союзники з НАТО вже надають Україні необхідну допомогу, щоб "допомогти вистояти після брутальних атак на критичну інфраструктуру – газ та електрику". "Ми поставили генератори, запасні частини, союзники допомагають по-різному, щоб відновити зруйновану інфраструктуру", - деталізував він.

Відповідаючи на запитання про майбутнє членство України в альянсі, Столтенберг висловив упевненість, що міністри закордонних справ на зустрічі "підтвердять, що двері НАТО відкриті", що демонструє нещодавнє прийняття до альянсу Північної Македонії та Чорногорії та запрошення до членства Фінляндії та Швеції. "Щодо членства України, то ми заявили, що Україна буде членом. Я очікую, що союзники НАТО підтвердять це рішення. Проте головний фокус нині – на підтримці України. Триває війна. І тому ми не маємо нічого зробити, що змогло б підірвати єдність альянсу щодо надання військової, гуманітарної, фінансової підтримки України. Ми маємо запобігти тому, щоб Путін переміг. Ми маємо гарантувати, що Україна переможе як суверенна держава", - сказав генсек НАТО.