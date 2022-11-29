У Львові призупинили подання води на більше ніж 80 вулицях у зв'язку з відсутністю електрики на насосних станціях

У зв'язку з відсутністю електропостачання на чотирьох насосних станціях призупинено подання води в житлові будинки на більше ніж 80 вулицях у чотирьох районах Львова, а також у три сусідні населені пункти, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"У зв'язку з відсутністю напруги на насосній станції "Янівська" призупинено подання води абонентам на більше ніж 80 вулицях Львова", - зазначено в повідомленні пресслужби Львівської міськради.

У повідомленні уточнюється, що йдеться про абонентів у Залізничному, Франківському та Шевченківському районах.

Також у міськраді повідомляють, що у зв'язку зі знеструмленням насосних станцій "Рясне-2", "Малечковичі" та станції підкачки "Броньова" припинено подання води в села Солонка, Сокільники та Брюховичі, а також частково - на вулиці Боднарську, Скорини та Стрийську.

За попередніми даними, подання води відновлять у вівторок о 15:00.

Причини відсутності електрики на насосних не повідомляють.

Водночас начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив у своєму телеграм-каналі, що сьогодні у Львівській області застосовують аварійні відключення електроенергії для побутових користувачів за таким алгоритмом: відключають на 8 годин, потім на 4 години включають, відключають на 8 годин і включають на 4.