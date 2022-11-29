Окупанти готуються до нової хвилі ракетних ударів по Україні наступного тижня - ISW

Російські сили, ймовірно, готуються до нової хвилі ракетних ударів по Україні наступного тижня, але такі приготування, можливо, спрямовані на те, щоб підтримати нещодавній темп ударів, а не наростити його через обмеження на російський ракетний арсенал, ідеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 28 листопада.

"Російські блогери також стверджували, що нинішнє угруповання російської авіації та морського флоту означає, що найближчими днями російські сили завдадуть іще одну серію ракетних ударів. Проте через тривалу деградацію російського ракетного арсеналу під час попередніх ударів цілком імовірно, що Росія прагне підтримувати, а не нарощувати нинішні темпи ударів по критично важливій інфраструктурі України", - йдеться у зведенні.

Також повідомляється, що нещодавнє розгортання російських сил у Білорусі в листопаді 2022 року було частиною зусиль РФ щодо розвитку свого тренувального потенціалу і проведення інформаційної операції, націленої на Україну і Захід, а не підготовкою до нового нападу на Україну з півночі.

"Український Генеральний штаб повідомив 28 листопада, що, за його оцінками, російські сили перекинуть "деякі підрозділи" з Білорусі в невстановлений район після того, як підрозділи "набудуть боєздатності", - зазначається у зведенні.

За даними аналітиків, мобілізація знизила можливості РФ навчати військових, що, ймовірно, збільшило її залежність від можливостей проходження тренувань у Білорусі.

"Кремль також, імовірно, прагне використати це розгортання російських сил у Білорусі як інформаційну операцію, щоб зафіксувати українські сили навколо Києва та запобігти їх використанню на півдні та сході. За оцінкою ISW, білоруські сили навряд чи нападуть на Україну. Представник Управління військової розвідки України Андрій Юсов заявив 28 листопада, що Кремль поширює інформацію про нібито підготовлюваний напад Білорусі на Україну", - йдеться у зведенні.

Також повідомляється, що в РФ відреагували на заяву глави українського агентства з атомної енергії "Енергоатом" Петра Котіна про те, що російські війська готуються до виведення із Запорізької атомної електростанції в окупованому м. Енергодарі. "Російська окупаційна адміністрація Енергодара спростувала ці чутки й заявила, що план російського агентства з атомної енергії "Росатом" побудувати альтернативне джерело енергії для ЗАЕС є ознакою тривалої окупації. Такі відповіді з боку і окупаційної адміністрації, і самого Кремля свідчать про поширеність цього наративу і значення, якого Кремль надає у протидії йому", - наголосили в ISW.