Події

09:22 29.11.2022

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 3300 воєнних злочинів

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Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 3300 воєнних злочинів

На звільнених ЗСУ територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, від початку деокупаційних заходів вони відпрацювали вже близько 1 944,7 га території.

"Робітниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1 944,7 га. Вилучено 26 452 вибухонебезпечні предмети, знищено – 4 391", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, слідчі Нацполіції України зареєстрували 3300 (зокрема 11 за минулу добу) воєнних злочинів, скоєних загарбниками під час окупації. З цих кримінальних проваджень переважна більшість (2 908) зареєстрована за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Ще 334 кримінальні провадження розпочато за ст.111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

Минулої доби правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили 4 791 машину.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції було доставлено для перевірки 4 особи.

 

 

Теги: #харківська_область #злочини #окупанти

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