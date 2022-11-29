Події

09:03 29.11.2022

До Казахстану із 21 вересня в'їхали понад 400 тис. росіян - Мінпраці республіки

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Із початку оголошення мобілізації в Росії до Казахстану в'їхали понад 400 тис. росіян, повідомила міністр праці та соціального захисту населення Тамара Дуйсенова.

"За тими оперативними даними, якими ми щодня обмінюємося, трохи більше 400 тис. росіян приїхали, виїхали трохи більше 320 тис. і близько 100 тис. росіян поки що перебувають тут", - сказала Дуйсенова, відповідаючи на відповідне питання журналістів.

Раніше повідомлялося, що з початку оголошення мобілізації в РФ, 21 вересня, до 4 жовтня в республіку в'їхали понад 200 тис. російських громадян, виїхали 147 тис.

 

 

Теги: #казахстан #росія #міграція #громадяни

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