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08:56 29.11.2022

Глави МЗС країн НАТО обговорять у Бухаресті допомогу Україні

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Глави МЗС країн НАТО обговорять у Бухаресті допомогу Україні

Міністри закордонних справ країн НАТО зберуться у вівторок на дводенну нараду в Бухаресті, щоб обговорити продовження військової допомоги Києву.

"НАТО продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Ми не відступимо. Країни-союзниці надають безпрецедентну військову підтримку. І я очікую, що міністри закордонних справ також узгодять посилення нелетальної підтримки", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше на пресконференції у Брюсселі.

Він упевнений, що "найкращий спосіб підвищити шанси на мирне рішення – підтримати Україну".

Як пояснив Столтенберг, у рамках комплексного пакета допомоги альянс постачає в Україну паливо, медикаменти, зимове спорядження, а також засоби придушення безпілотних літальних апаратів. "Я дякую всім союзникам за їхній внесок. І на нашій зустрічі в Бухаресті я закликатиму до більшого", - додав генсек НАТО.

Для обговорення довгострокової допомоги Україні передбачено обмін думками з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Заплановані також зустрічі з главами МЗС Боснії та Герцеговини, Грузії та Молдови з метою "здійснити подальші кроки, щоб допомогти їм захистити свою незалежність та зміцнити їхню здатність до самооборони".

Міністри закордонних справ країн НАТО розглянуть "виклики, пов'язані з Китаєм. "Китай не є противником. Але він пришвидшує військову модернізацію. Розширює свою присутність від Арктики до Західних Балкан, від космосу до кіберпростору. І прагне контролювати критично важливу інфраструктуру держав-членів НАТО", - зазначив Столтенберг. Він вважає, що необхідно оцінити рівень залежності країн альянсу від Китаю.

На зустрічі в Бухаресті у всіх дискусіях братимуть участь міністри закордонних справ Фінляндії та Швеції, повідомив голова Північноатлантичного альянсу. На його думку, "настав час завершити процес їх вступу і вітати їх як повноправних членів НАТО".

"Я впевнений, що всі союзники ратифікують (приєднання двох країн до НАТО – ІФУ), не спекулюватимуть на тему про те, коли саме, але чим раніше – тим краще. Тому що ми знаємо, що членство Фінляндії та Швеції зміцнить НАТО. Це Вони зміцнять трансатлантичну безпеку. Вони є партнерами НАТО упродовж багатьох років і мають значний потенціал, який допоможе зміцнити весь Північноатлантичний альянс", - заявив Столтенберг.

 

 

Теги: #нато #україна #нарада

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