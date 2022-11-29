Україна просить США допомогти газом

Голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов звернувся за допомогою до Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) щодо додаткових обсягів газу для проходження опалювального сезону.

"Продовжую співпрацю з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) у новій ролі – провів зустріч з Ерін МакКі, головою USAID – US Agency for International Development у Європі та Азії. Ключове – додатковий обсяг газу, необхідний для проходження цього опалювального сезону!", – написав голова компанії на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, обговорювалося питання оперативної допомоги у вигляді матеріалів та обладнання, над наданням Україні яких зараз працює Агентство.

"Йдеться, зокрема, про метанол, газові компресори, дизельні генератори та обладнання для видобутку газу", - уточнив Чернишов.

Також глава "Нафтогазу" розповів послу про останні ракетні удари Росії: руйнування цивільної енергетичної інфраструктури України, завдані збитки та наші потреби.

Чернишов наголосив, що відзначив свої пріоритети: оновлення довіри до Нафтогазу наших іноземних партнерів та власників євробондів, реформа корпоративного управління компанії та прозоре призначення нової наглядової ради.