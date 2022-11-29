Події

08:40 29.11.2022

За добу ворог завдав 9 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів із РСЗВ

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За добу ворог завдав 9 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів із РСЗВ

Російські окупанти за минулу добу завдали 22 ракетних та авіаударів, понад 50 обстрілів із РСЗВ, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Ворог завдав 9 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", скказано у повідомленні Генштабу на фейсбуці у вівторок.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На сіверському напрямку мінометні та артилерійські обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Середина Буда, Нововолодимирівка, Рожковичі Сумської області.

На слобожанському напрямку обстрілів з мінометів та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Бударки, Чугунівка та Амбарне Харківської області.

На куп’янському напрямку противник тримає оборону раніше зайнятих рубежів. Здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів Бологівка, Кам’янка, Куп’янськ, Табаївка, Крохмальне та Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з артилерії по районах населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області; Ямполівка, Торське Донецької області.

На бахмутському та авдіївському напрямках російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Вогневого ураження з танків та артилерії зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Серебрянка, Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Курахове, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На новопавлівському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Нескучне Донецької області.

На запорізькому напрямку окупанти ведуть оборонні дії. Фіксуються обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони України та районах населених пунктів Запорізької області, що неподалік лінії зіткнення. Ракетних ударів ворога зазнала цивільна інфраструктура міста Дніпро.

На криворізькому та херсонському напрямках окупанти ведуть позиційну оборону. Не припиняють артилерійських обстрілів підрозділів українських військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро у тому числі міста Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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