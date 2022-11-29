Події

08:28 29.11.2022

У понеділок ЗС України збили ворожі літаки Су-25 та Су-24

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У понеділок ЗС України збили ворожі літаки Су-25 та Су-24

Минулої доби авіацією ЗСУ завдано 3 ударів по районах зосередження противника, збито два російські літаки, поінформували в Генштабі.

"Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Минулої доби Сили оборони України збили ворожі літаки Су-25 і Су-24", – сказано у зведенні на фейсбук-сторінці.

У Генштабі зазначили, що противник продовжує зазнавати втрат.

"Підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів російських окупаційних військ в місті Сватове Луганської області. За попередньою інформацією, втрати ворога складають до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 - пораненими", - написали українські військові.

Також наголошується, що На тимчасово зайнятій території Херсонської області зафіксовано посилення противником адміністративно-поліцейського режиму, у звʼязку з чим сплановано заміну окремих підрозділів збройних сил російської федерації на підрозділи росгвардії.

На тимчасово зайнятій території Луганської області окупанти здійснюють так звану націоналізацію майна агропромислових підприємств. Зокрема, у населеному пункті Білокуракине вивозять урожай та техніку з місцевих агрофірм.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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