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20:18 28.11.2022

Споживачам не варто вмикати всі прилади відразу після появи електропостачання - глава YASNO

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Споживачам не варто вмикати всі прилади відразу після появи електропостачання - глава YASNO

 

Споживачам не варто квапитися вмикати всі прилади вдома відразу після появи електропостачання, щоб не допустити перевантаження в електромережі, повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в телемарафоні "Єдині новини" в понеділок.

"Перша порада: не вмикайте все одразу в першу хвилину, тому що згорять усі запобіжники", - сказав Коваленко.

За його словами, коли будинок підключається до електромережі, споживачі вмикають усі прилади одночасно.

"Тому в моменті сильно зростає напруга - у два з половиною рази були випадки, тому горять усі запобіжники та трансформатори", - зазначив глава YASNO.

Як повідомлялося, через екстрені відключення споживання побутових споживачів Києва обмежено до 4-6 годин на добу.

"Робимо все можливе, щоб давати світло кожному клієнтові по 2-3 години двічі на добу. Щойно вдасться збалансувати ситуацію, повернемося до відключення за графіками. Стежте за оновленням інформації. Просимо максимально обмежити споживання електроенергії, щоб допомогти енергетикам збалансувати енергосистему", - повідомили в "ДТЕК Київські електромережі".

Як повідомлялося, дефіцит потужності в українській енергосистемі на ранок понеділка зріс до 27% порівняно з 20% на ранок неділі. Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов.

Теги: #україна #енергозбереження #yasno

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