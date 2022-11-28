Окупанти заборонили вхід на ЗАЕС працівникам станції, які не підписали контракти з "Росатомом", – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти перешкоджають проходу на територію Запорізької атомної електростанції в Енергодарі Запорізької області її співробітників, які відмовилися від укладання будь-яких договорів із російською державною корпорацією "Росатом".

"За наявною інформацією, з сьогоднішнього дня окупанти заборонили вхід на територію Запорізької АЕС працівникам станції, які відмовилися підписувати контракти з "Росатомом", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України.

Як повідомлялося, у неділю президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив про свідчення, що російські окупанти можуть залишити територію ЗАЕС у найближчому майбутньому, водночас вони продовжують використовувати атомну станцію як військову базу.

При цьому він розповів, що в Україні раніше було схвалено програму підвищення безпеки енергоблоків і під час її реалізації вони отримали суттєві відмінності від аналогічних енергоблоків у РФ. "Це те, чому вони не можуть приїхати на Запорізьку станцію, привезти свій персонал і там почати його експлуатувати. Тому що у нас все інше: у нас інші системи безпеки, у нас фактично інші системи управління енергоблоком. Те, чого вони взагалі не мають", - розповів Котін.

За словами Котіна, всьому персоналу ЗАЕС наразі заборонено виїжджати на територію, підконтрольну українському уряду.