Окупанти пошкодили насосну станцію "Миколаївводоканалу", воду до Миколаєва подаватимуть із Бузького лиману – мер

Водозабір для Миколаєва тимчасово здійснюватимуть із Бузького лиману після пошкодження російськими окупантами нещодавно відремонтованої насосної станції міського комунального підприємства "Миколаївводоканал", повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

"Друзі, на жаль, маю погані новини. Під час ракетного обстрілу російські терористи пошкодили насосну станцію МКП "Миколаївводоканал", що розташована в Херсонській області. Тому ще протягом невизначеного часу ми вимушені подавати в місто технічну воду з Бузького лиману", - написав Сєнкевич у телеграм у неділю.

Він нагадав, що водопровід було відновлено буквально за тиждень після деокупації Херсону та інших тимчасово захоплених українських територій. "Але ми маємо справу зі справжніми терористами, які безсилі проти наших військових, а тому воюють із мирним населенням. Що далі? Продовжуємо ремонтувати мережі, які нищить солона вода. Як тільки дозволить безпекова ситуація, оперативно відновимо насосну станцію і повернемо Миколаєву питну воду" – додав Сєнкевич.