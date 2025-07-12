Інтерфакс-Україна
Події
13:00 12.07.2025

Миколаїв у Римі підписав угоду про побратимство з муніципалітетом Барі

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Миколаїв у Римі підписав угоду про побратимство з муніципалітетом Барі

Миколаїв підписав угоду про побратимство з муніципалітетом Барі на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України у Римі, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Ми офіційно починаємо співпрацю з італійським містом Барі. Під час конференції з відновлення України Миколаїв підписав угоду про побратимство з муніципалітетом Барі. Це партнерство не лише про документи, а про взаємну підтримку, обмін досвідом і проєкти, які допоможуть нашим громадам розвиватися", - написав він у телеграмі у суботу.

Сєнкевич зазначив, що місто потребує відновлення, "ми бачимо потенціал у співпраці з Барі в різних сферах — освіта, культура, економічний розвиток, обмін досвідом. І головне, що ми відчуваємо зацікавленість не лише на папері, а й у діях".

"Дякую своїй команді за системну роботу, і окрема подяка Генеральному консулу України в Неаполі Максиму Коваленку за сприяння у налагодженні міжнародних зв'язків! Впевнений, що ця співпраця принесе реальні результати обом сторонам", додав Сєнкевич.

Теги: #сєнкевич #миколаїв #угода #барі

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