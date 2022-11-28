Події

10:46 28.11.2022

У Литві внаслідок ДТП постраждали українські військовослужбовці

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Посольства України в Латвії та Естонії надають необхідну підтримку українцям, постраждалим унаслідок ДТП увечері 26 листопада, повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Посольства України в Латвії та Естонії опікуються українцями, які потрапили в ДТП. Їм надається необхідна медична допомога, загроз життю немає. Дипломати також взаємодіють із правоохоронцями задля з‘ясування причин аварії. Попередня версія - негода", - написав Ніколенко у твіттері.

Раніше Генеральний штаб Сил оборони Естонії повідомив про серйозне ДТП на трасі Via Baltica в районі латвійського міста Айнаж неподалік естонського кордону. Зазначається, що внаслідок події загинув водій автобуса, який здійснював перевезення пасажирів за замовленням Сил оборони.

"В аварії постраждав один солдат естонської оборони, його доправили до лікарні для обстеження. Решта пасажирів, постраждалих в аварії, - військовослужбовці українських Збройних сил і ще один водій автобуса з Естонії", - зазначається в повідомленні.

За даними естонського видання ERR, загалом унаслідок аварії поранень дістали 26 осіб, троє з них у важкому стані.

Теги: #дтп #литва #військові

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