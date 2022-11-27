Події

20:34 27.11.2022

Прем'єр Бельгії де Кроо відвідав Бородянку та Бучу Київської області

1 хв читати
Прем'єр Бельгії де Кроо відвідав Бородянку та Бучу Київської області

Прем'єр-міністр Королівства Бельгія Александер де Кроо відвідав м.Буча та смт Бородянка Бучанського району Київської області у неділю, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Відвідали місце масового поховання людей, убитих і закатованих росіянами, біля храму Святого Апостола Андрія Первозванного у Бучі. Також побували у селищі Бородянка, яке після російської окупації майже повністю зруйновано", - написав Кулеба у телеграмі.

За його словами, прем'єр Бельгії сказав йому, що захоплений стійкістю та волею українців.

"Я вдячний країні-союзниці за підтримку та допомогу нашій державі під час війни", - додав Кулеба.

 

 

 

Теги: #візит #премєр #бельгія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:16 26.11.2022
Прем'єр-міністри України та Бельгії обговорили використання заморожених російських активів для майбутнього відновлення

Прем'єр-міністри України та Бельгії обговорили використання заморожених російських активів для майбутнього відновлення

15:55 26.11.2022
Бельгія і Франція виділяють EUR10 млн і EUR6 млн на програму "Зерно з України"

Бельгія і Франція виділяють EUR10 млн і EUR6 млн на програму "Зерно з України"

13:43 26.11.2022
Напередодні зими Бельгія виділяє нову гуманітарну та військову допомогу Україні - прем'єр-міністр

Напередодні зими Бельгія виділяє нову гуманітарну та військову допомогу Україні - прем'єр-міністр

13:30 26.11.2022
Бельгія поставить в Україну енергообладнання - Зеленський

Бельгія поставить в Україну енергообладнання - Зеленський

11:49 26.11.2022
До Києва прибув прем'єр-міністр Бельгії

До Києва прибув прем'єр-міністр Бельгії

13:02 20.11.2022
Міністр оборони Нової Зеландії відвідав Київ

Міністр оборони Нової Зеландії відвідав Київ

20:06 19.11.2022
Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії вшанували пам'ять загиблих українських захисників

Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії вшанували пам'ять загиблих українських захисників

15:35 19.11.2022
Прем'єр Великої Британії Сунак приїхав до Києва і зустрівся із Зеленським

Прем'єр Великої Британії Сунак приїхав до Києва і зустрівся із Зеленським

09:24 18.11.2022
Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс прибув із візитом до Києва

Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс прибув із візитом до Києва

21:10 16.11.2022
Прем'єр Італії зіткнулася з критикою на батьківщині через рішення поїхати на саміт G20 із дочкою

Прем'єр Італії зіткнулася з критикою на батьківщині через рішення поїхати на саміт G20 із дочкою

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент "Енергоатома": Окупанти, ймовірно, готуються до відходу із ЗАЕС

Росіяни обстріляли Курахове з артилерії: дві особи загинули, одна дістала поранень

Правоохоронці проводять обшуки в Івано-Франківській єпархії УПЦ (МП)

Мер Києва закликає містян у неділю не виїжджати з дому на власних авто через погіршення погоди

Росіяни наступного тижня планують нові теракти проти об'єктів української енергетики - Арахамія

ОСТАННЄ

Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Європі досягла 4,75 млн, у лідерах Польща, Німеччина та Чехія

Арахамія про пункти обігріву в Києві: Міська влада має тиждень на виправлення помилок, після чого буде проведено інспекцію

На Харківщині автомобіль з'їхав з моста в річку, водій і пасажири загинули

У Києві у разі НС планують розгорнути ще понад 100 пунктів обігріву на додаток до 430 працюючих

Уночі та зранку понеділка у Києві очікується туман

Експорт "зерновим коридором" у листопаді знизиться мінімум на 28,6% через позицію РФ

У Херсоні зі світлом уже 17% споживачів

Литва направить Україні ще два млн євро на реконструкцію енергетичного сектора

Окупанти за добу завдали по Україні 4 ракетні удари і здійснили 10 обстрілів із РСЗВ

У Генштабі ЗС України повідомили про завдання ударів по трьох місцях скупчення окупантів та їх техніки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА