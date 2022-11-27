Прем'єр Бельгії де Кроо відвідав Бородянку та Бучу Київської області

Прем'єр-міністр Королівства Бельгія Александер де Кроо відвідав м.Буча та смт Бородянка Бучанського району Київської області у неділю, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Відвідали місце масового поховання людей, убитих і закатованих росіянами, біля храму Святого Апостола Андрія Первозванного у Бучі. Також побували у селищі Бородянка, яке після російської окупації майже повністю зруйновано", - написав Кулеба у телеграмі.

За його словами, прем'єр Бельгії сказав йому, що захоплений стійкістю та волею українців.

"Я вдячний країні-союзниці за підтримку та допомогу нашій державі під час війни", - додав Кулеба.